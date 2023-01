Ucraina spune că respinge atacurile rusești din est Ucraina respinge atacurile constante asupra orașului Bakhmut și a altor orașe din est ale grupului de mercenari ruși Wagner, au declarat luni autoritațile ucrainene. Acest anunț are loc in momentul in care o lovitura cu rachete din Harkov a ucis doua persoane și a ranit pe alții. Iata ce a mai ramas dintr-o piața din estul Ucrainei dupa ce a fost distrusa de o racheta rusa. Un crater mare in mijlocul orașului Harkov – in timp ce lucratorii de la salvare cern gramezile de moloz. Ultimele saptamani au fost ceva mai liniștite, spune acest localnic – nu se aștepta ca „sa se intample așa ceva din nou”.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

