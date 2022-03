Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 24. Bombardamentele continua. In Kiev cad bombe. In Liov, la granita cu NATO, cad bombe. In Mariupol se duc operatiuni grele de salvare, sub alta ploaie de bombe. Biroul ONU pentru drepturile a anunțat ca cel puțin 816 civili au fo

- Ucraina spera sa evacueze sambata civili prin zece coridoare umanitare din orase si centre urbane aflate in prima linie a frontului cu fortele ruse, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, ministru pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temp

- Armata ucraineana a impus restrictii de circulatie de 38 de ore in orasul Zaporojie, incepand de sambata, de la ora 14:00 GMT, transmite lefigaro.fr. „Nu iesiti!”, a transmis viceprimarul Anatoli Kurtiev. Orasul ucrainean Zaporojie este vizat de atacuri inca de miercuri. Orasul se afla si langa o centrala…

- Ucraina spera sa evacueze civili prin 9 coridoare umanitare, joi, din mai multe orase, inclusiv din orasul incercuit de fortele ruse Mariupol (sud), a declarat vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, informeaza Reuters. Situatia din unele orase ucrainene – precum Izium in nord-estul tarii, care se…

- Mai multe coridoare umanitare din orase si sate ucrainene inclusiv din portul asediat Mariupol (sud) vor fi deschise sambata pentru ca civilii sa poata pleca, a anuntat viceprim-ministrul ucrainean Irina Veresciuk.

- Civilii vor incepe sa paraseasca marti orasul ucrainean Sumi in baza unui acord cu Rusia privind instituirea unui coridor umanitar, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Avioanele rusesti au bombardat in cursul noptii orase din estul si centrul Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni. Bombardamentele au lovit suburbiile capitalei Kiev. O a treia runda de discutii privind conflictul dintre Ucraina si Rusia s-a incheiat cu "mici evolutii pozitive" legate de potentialele…

- Razboi in Ucraina, ziua 10. Am intrat in cea de-a zecea zi a razboiului ruso-ucrainean si, din pacate, nu se intrevede, inca, finalul acestui conflict. Confruntata cu lipsuri, armata rusa inainteaza greu in nordul tarii, spre capitala Kiev si spre Harkov. In sud, insa, dupa ocuparea Hersonului, militarii…