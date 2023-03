Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al lui Guterres, Stephane Dujarric, a informat marti ca „secretarul general tocmai a ajuns in Polonia, in drum spre Ucraina”, unde va face demersuri pentru continuarea acordului „in toate aspectele acestuia” si „alte chestiuni pertinente”.

- „Vom continua sa sprijinim Ucraina atat cat va fi nevoie, pentru ca poporul roman crede intr-un sistem internațional bazat pe reguli, nu pe agresiune”, a declarat ministrul Angel Tilvar, joi, la cea de-a treia editie a conferintei internationale „Unmanned Systems Forum. Smart Approach, Fast Development”.Discuțiile…

- Ucraina nu a incalcat niciun acord prin adancirea canalului Bastroe de la Dunare, pentru a-si majora exporturile de alimente de la porturile sale fluviale, si este pregatita sa-i arate Romaniei activitatea desfasurata, a anuntat miercuri ministrul adjunct al Infrastructurii din

- Contractele futures la grau de la Chicago s-au tranzacționat aproape de cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, din cauza temerilor ca Rusia iși va intensifica razboiul din Ucraina. Conflictul reprezinta o amenințare pentru cultivarea și recolta granelor – și pentru exporturile de la Marea Neagra.…

- UPDATE 07:00 - Ministrul francez de Externe, Catherine Colonna, s-a intalnit joi, la Odesa, cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, informeaza dpa. Cei doi au fost nevoiti sa se intalneasca intr-un adapost din orasul-port de pe coasta ucraineana a Marii Negre din cauza sirenelor de raid aerian, a spus…

- Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control vor ateriza pe 17 ianuarie in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, a informat Ministerul Apararii Nationale (MApN) .Baza permanenta a acestor aeronave este la Geilenkirchen, Germania,…

- Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, i-a transmis o scrisoare de mulțumire ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, pentru organizarea „cu succes” a ministerialei NATO de la București, la care Blinken a participat, a informat MAE, vineri, 16 decembrie.„In scrisoare, șeful…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat joi ca este "total ilogic" ca Bulgaria si Romania sa ramana in afara spatiului Schengen in mijlocul unei crize de securitate europeana, referindu-se la invazia Rusiei in Ucraina, transmite EFE.