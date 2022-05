Ucraina: Situaţia din regiunea Lugansk ‘se înrăutăţeşte din oră în oră’ (guvernator) Situatia de pe teren in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, unde armata rusa a facut progrese in ultimele zile, ‘se inrautateste din ora in ora’, a declarat marti guvernatorul regional Serhii Gaidai, noteaza AFP. ‘Situatia este foarte dificila si, din pacate, nu face decat sa se agraveze. Se inrautateste din zi in zi, din ora in ora’, a spus el intr-o inregistrare video postata pe canalul sau Telegram. ‘Bombardamentele sunt din ce in ce mai intense’ si ‘armata rusa a decis sa distruga complet Severodonetk’, un oras strategic la nord-vest de Lugansk, a adaugat guvernatorul. Severodonetk ‘este… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luptele continua duminica, 22 mai, in estul Ucrainei in jurul oraselor Severodonetk si Lisiceansk din regiunea Lugansk, iar pozitii ale trupelor ucrainene din zona aflata de a lungul intregii linii a frontului sunt bombardate de artileria rusa.Potrivit statului major general de la Kiev, trupele ruse…

- Luptele grele continua in estul Ucrainei in jurul oraselor Severodonetk si Lisiceansk din regiunea Lugansk, relateaza duminica dpa, citand autoritatile ucrainene, relateaza Agerpres. Pozitii ale trupelor ucrainene din zona aflata de-a lungul intregii linii a frontului sunt bombardate de artileria rusa,…

- Armata rusa nu renunta la incercarile de a captura uzina „Azovstal” din Mariupol si face tot posibilul sa patrunda pe teritoriul otelariei – a anuntat, vineri, Petro Andriuscenko, un consilier al primarului din Mariupol. „Invadatorii, acoperiti de focurile pe care le trag, incearca sa patrunda in uzina.…

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a anuntat sambata dimineata ca au fost create noua coridoare umanitare pentru a evacua civilii, inclusiv pentru masini particulare dinspre orasul Mariupol, port la Marea Azov asediat de fortele ruse, informeaza Reuters si DPA. Veresciuk a mentionat intr-o declaratie…

- In timpul nopții, mai multe explozii puternice au fost auzite in Kiev. Potrivit presei ucrainene, au fost explozii și in orașul Herson. Schimb de prizonieri in Herson ACTUALIZARE 11.20 Un schimb de prizonieri a avut loc in regiunea Herson din sudul Ucrainei, potrivit forțelor armate ale Ucrainei. In…

- Situația in marile orașe din Ucraina se agraveaza de la o zi la alta, populația ajungand sa nu mai aiba caldura, in timp ce resursele de apa și hrana sunt limitate. In urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, operatorul Ucrainei de Sistem de Transport a Gazelor a fost nevoit sa inchida 16 stații de distribuție…

- Bombardamentele armatei ruse continua in Kiev, capitala Ucrainei, in cea de-a șasea zi de la izbucnirea razboiului. Potrivit relatarilor din presa ucraineana, dar și din presa rusa, bombardamentele de marți vizeaza infrastructura de comunicații din oraș. Astfel, imaginile și inregistrarile video publicate…

- Armata ucraineana anunta joi ca a ucis aproxmativ 50 de ”ocupanti rusi” in regiunea Lugansk (est), dupa ce Rusia a lansat un atac in Ucraina, relateaza AFP. ”Aproape 50 de ocupanti rusi au fost lichidati in apropiere de localitatea Sciastia”, in estul Ucrainei, anunta intr-un comunicat Statul Major…