Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret care simplifica acordarea cetateniei ruse copiilor orfani si persoanelor cu handicap din Ucraina, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. O decizie asemanatoare a fost luata in urma cu cateva zile și pentru rezidenții din regiunile ocupate Herson…

- Parlamentul European s-a declarat joi ingrijorat in legatura cu soarta copiilor ucraineni care fug de razboi, subliniind riscul de „adopție ilegala” a copiilor neinsotiti si cerand ca ei sa fie supravegheati de serviciile sociale, informeaza AFP. Intr-o rezolutie votata cu o larga majoritate (503 voturi…

- Peste 200 de perechi de incalțari de copii au fost așezate sambata seara in Piața Universitații din Capitala, in memoria copiilor care au murit in razboiul din țara vecina. Participanții la eveniment au plecat apoi in marș spre Ambasada Ucrainei.

- Peste patru milioane de copii din Ucraina au fost forțați sa fuga din calea razboiului. Toți acești copii au nevoie acum de protecție și asistența. Drept urmare, UNICEF a inființat centre speciale care ofera sprijin la granița. Un astfel de centru funcționeaza și in vama Isaccea, din județul Tulcea.

- Comunicat. La data de 09.03.2022 a fost publicat Ordinul nr. 301, pentru aprobarea Procedurii de incadrare in munca a cetatenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 240/10.03.2022 care prevede procedura de incadrare in munca a…

- Ministerul Familiei siTineretului anunta, joi, ca a dezvoltat o aplicatie, KidsUkraine, pentru a oferi autoritatilor implicate in gestionarea crizei refugiatilor informatii, in timp real. Gabriela Firea afirma ca, astfel, in fiecare moment, institutiile statului stiu exact numarul locurilor disponibile,…

- Studenții din universitațile in care exista predare in limba ucraineana, printre care și UBB Cluj, ar putea face practica pedagogica cu tinerii și copiii care vin din Ucraina. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in 55 de școli din opt județe se preda oficial limba ucraineana, dar…