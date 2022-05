Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirma, in mesajul zilnic catre popor, ca Rusia este singurul vinovat ca pacea a fost distrusa si aceasta este responsabilitatea sa istorica, iar in capitalele europene, subiectul principal este pretul pacii care va trebui platit pentru a opri razboiul declansat…

- „Atrocitațile comise de forțele armate ruse in Ucraina nu vor ramane nepedepsite de comunitatea internaționala. Nici Putin. Este un criminal de razboi.Romania a contribuit activ la proiectarea, adoptarea și implementarea tuturor sancțiunilor UE impotriva Rusiei. Dar asta nu este suficient! Doar o blocada…

- "Nu sunteti singuri, suntem cu voi si vom face tot ce putem ca sa va sustinem si ca Ucraina sa castige razboiul", a spus Michel, intr-o conferinta de presa comuna cu Zelenski, susținuta la Kiev, relateaza Agerpres , care citeaza AFP.Oficialul european s-a declarat "extrem de impresionat" de comanda…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a condamnat ferm atrocitatile comise de catre Rusia in Bucea si alte orase ucrainene si a adaugat ca Romania sustine pe deplin investigarea acestor fapte de catre Curtea Penala Internationala, scrie News.ro . „Condamn ferm atrocitatile comise in Bucea si in…

- In discursul sau catre Consiliul European, postat pe pagina personala de Facebook vineri, 25 martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, 44 de ani, a spus ca, daca sancțiunile ar fi fost luate din timo, exista șansa ca Rusia sa nu fi intrat in razboi, scrie CNN.Zelenski a evocat faptul ca armata…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a transmis sambata presedintelui Consiliului European, Charles Michel, ca Turcia va continua toate eforturile pentru a obtine pacea intre Ucraina si Rusia, a anuntat presedintia turca intr-o declaratie citata de Reuters. Turcia, stat membru al NATO, are granita…

- Primele zile ale lunii martie se anunța cruciale pentru soarta conflictului din Ucraina, mai ales ca toata lumea este de acord ca invazia ruseasca se prelungește, dand peste cap planurile președintelui rus Vladimir Putin. Fostul ministru adjunct rus de externe Andrei Fedorov spune ca urmatoarele zile…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…