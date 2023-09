Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca trupele Kievului "avanseaza" in contraofensiva lor impotriva fortelor ruse, respingand criticile unor oficiali occidentali potrivit carora Ucraina castiga teren prea incet, relateaza Reuters.

- Compania britanica de aparare BAE Systems a infiintat o entitate locala in Ucraina si a semnat acorduri cu guvernul de la Kiev pentru a ajuta la cresterea furnizarii de arme si echipamente, transmite Reuters. Miscarea va permite BAE sa colaboreze direct cu Kievul pentru a explora potentiali parteneri,…

- Ucraina a inceput sa discute cu Suedia posibilitatea de a primi avioane de lupta Gripen din partea Stockholmului pentru a-și consolida apararea antiaeriana, a declarat sambata, 19 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa ce s-a intalnit cu premierul suedez Ulf Kristersson, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata seara, 29 iulie, ca o initiativa africana și chineza poate servi drept baza pentru pace in Ucraina, dar atacurile ucrainene o fac greu de realizat, relateaza Reuters.Afirmațiile lui Putin au facute la o conferința de presa dupa ce s-a intalnit vineri…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca Ucraina a eliberat deja jumatate din teritoriul pe care Rusia il ocupase initial in timpul invaziei sale, insa Kievul va trebui sa duca o "lupta foarte grea" pentru a elibera si mai mult teritoriu, informeaza duminica Reuters, potrivit agerpres.ro.„A…

- L-a revocat dupa ce l-a criticat. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a revocat vineri pe ambasadorul sau in Marea Britanie, Vadim Pristaiko, personaj cheie in relatiile in relatiile dintre Kiev si Londra, potrivit unui decret publicat pe site-ul presedintiei ucrainene, relateaza AFP si Reuters.…

- Serghei Soigu anunța dezastrul in Ucraina: Rusia ar putea folosi arme similare daca SUA ii livreaza Kievului munitie cu dispersieMinistrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca Moscova va fi nevoita sa foloseasca metode de atac "similare" daca Statele Unite ii furnizeaza Ucrainei bombe…