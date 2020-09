Ucraina si SUA au lansat joi exercitii militare comune, la doua zile dupa ce Rusia a inceput aplicatii comune cu forte belaruse in Republica Belarus, relateaza Reuters.



Exercitiile "Rapid Trident 2020" se desfasoara in apropiere de Yavoriv, in vestul Ucrainei, implicand circa 4.000 de militari din zece tari, a indicat Ambasada SUA din Kiev.



Aceste exercitii demonstreaza forta parteneriatului strategic americano-ucrainean si "angajamentul de a imbunatati capacitatea de pregatire intr-un mediu operational plin de provocari, ceea ce intareste relatiile solide necesare pentru…