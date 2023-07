Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si aliatii sai colaboreaza cu Kievul pentru a gasi rute terestre alternative pentru a livra cereale esentiale in lume, dupa ce Rusia s-a retras din acordul care permitea ca granele ucrainene sa fie transportate in siguranta pe Marea Neagra, a declarat, miercuri, administrația Casei Albe,…

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat miercuri un responsabil al Casei Albe, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea" instalatiilor si mijloacelor de transport…

- Admiterea Ucrainei in Alianta Nord-Atlantica este improbabila in viitorul apropiat, intrucat ar plasa NATO in razboi cu Rusia, a comunicat marti seara Presedintia SUA, amintind ca Administratia de la Kiev trebuie sa aplice o serie de reforme politice, scrie Mediafax."Ucraina este in razboi in acest…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat vineri, 7 iulie, ca președintele Joe Biden și consilierii sai au luat o "decizie unanima" de a trimite Ucrainei muniții cu dispersie, relateaza Sky News, The Guardian și Al Jazeera.Potrivit lui Sullivan, Kievul…

- Administrația Biden a recunoscut vineri, 30 iunie, ca primele etape ale contraofensivei ucrainene nu au fost pe masura așteptarilor, dar a reiterat ca Statele Unite vor continua sa ofere sprijin Kievului sub forma de instruire, echipament și consiliere, informeaza CNN."Suntem in contact permanent, așa…

- "Folosim instrumentele pe care le avem la dispozitie pentru a denunta si a perturba aceste activitati si suntem pregatiti sa facem mai mult", a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al SUA, John Kirby.El a adaugat ca Statele Unite vor anunta noi sanctiuni "in urmatoarele…