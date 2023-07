Stiri pe aceeasi tema

- Atat fortele rusesti, cat si cele ucrainene au folosit munitii cu dispersie care au ucis civili ucraineni, a afirmat Human Rights Watch intr-un raport publicat joi, in conditiile in care SUA analizeaza daca vor raspunde sau nu solicitarii guvernului ucrainean de a-i furniza astfel de arme, relateaza…

- Rusia a lansat in noaptea de luni spre marți un amplu atac aerian asupra Ucrainei, vizand capitala și mai multe orașe, in timp ce cea mai mare parte a țarii și-a petrecut noaptea in sunetul sirenelor de raid aerian, transmite Reuters. Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat ca, potrivit…

- Moscova a refuzat ajutorul oferit de ONU oamenilor din zonele afectate de inundatii dupa distrugerea barajului Kahovka, relateaza Reuters, citata de News.ro. Ruperea barajului la 6 iunie a cauzat inundatii in sudul Ucrainei si in zone sub ocupatie rusa din Herson. A distrus case si culturi. Au murit…

- Casa Alba a anuntat vineri ca Rusia pare sa-si aprofundeze cooperarea in domeniul apararii cu Iranul si a primit sute de drone de atac unidirectional pe care le foloseste pentru a ataca Ucraina, relateaza Reuters, citat de news.ro.Citand informatii recent declasificate, Casa Alba a spus ca dronele…

- Tarile occidentale se expun la „riscuri colosale” daca furnizeaza Ucrainei avioane de lupta F-16, a declarat viceministrul rus de externe, Aleksandr Grusko, citat sambata de agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters.

- Doua aeronave rusesti - un elicopter si un avion - s-au prabusit sambata in incidente separate, in regiunea Briansk din Rusia, in apropierea cu Ucraina, transmite Reuters, conform Agerpres.Primul aparat de zbor, un elicopter de transport Mi8, pare sa fi fost doborat de o racheta la circa 40 de km…

- Va fi foarte dificil pentru Europa sa-si reumple capacitatile de stocare a gazelor la nivelul de anul trecut. Asta dupa ce continentul a incheiat sezonul de iarna cu rezerve relativ scazute, a avertizat marti gigantul rus Gazprom, citat de Reuters și Agerpres. In 2022, UE a investit semnificativ in…

- Rusia intentioneaza sa-si restructureze fortele de aparare aeriana in urma experientei dobandite in razboiul din Ucraina, a afirmat luni un comandant al fortelor aerospatiale ruse, potrivit Reuters.