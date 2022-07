Stiri pe aceeasi tema

- Un acord pentru deblocarea exporturilor de cereale din Ucraina prin Marea Neagra va fi semnat, vineri, la Istanbul, la ora locala 16:30, de catre miniștrii apararii din Ucraina și Rusia. Acordul vizeaza deblocarea a trei porturi ucrainene, principalul fiind Odessa, și asigurarea unor coridoare libere…

- Turcia a anunțat ca Rusia și Ucraina au ajuns la o ințelegere in negocierile despre reluarea exporturilor de grane ucrainene prin Marea Neagra blocate de invazia rusa, scrie The Guardian. Discuțiile de la Istanbul dintre oficialii ucraineni, ruși, turci și ONU au avut loc in spatele ușilor inchise intr-o…

- Unitati ale fortelor armate ucrainene au incheiat operatiunea de curatare in Insula Șerpilor de echipamente si armament lasate in urma de trupele ruse dupa retragerea lor in Crimeea, a informat sambata administratia militara regionala din Odesa, transmite EFE. Intre armamentul si echipamentul distruse…

- Reprezentanți ai Ministerului Apararii din Turcia s-au deplasat miercuri la Moscova pentru noi discutii in vederea reluarii exporturilor prin Marea Neagra a cerealelor ucrainene blocate din cauza ofensivei militare ruse.

- Marți, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu a declarat ca porturile ucrainene Berdiansk si Mariupol, cucerite de ruși, au fost deminate si sunt pregatite sa reia transporturile de cereale, relateaza Reuters. Serghei Soigu a mai spus in cadrul declaratiilor televizate ca 6.489 de militari ucraineni…

- Vladimir Putin spune ca vina pentru criza alimentara care se preconizeaza la nivel global nu este a Rusiei. Acesta a afirmat pentru televiziunea de stat Rossiya 1 ca dupa deminarea porturilor ucrainene de la Marea Neagra, Rusia va asigura trecerea „in siguranța” a transporturilor navale de cereale din…

- ”Rusia este pregatita sa ajute la gasirea unor optiuni in vederea unui export fara oprelisti de cereale, inclusiv a unor cereale ucrainene provenind din porturi situate la Marea Neagra”, anunta Kremlinul intr-un comunicat, publicat in urma acestei conorbiri la telefon. Aceasta discutie telefonica intervine…

- Ucraina depune toate eforturile sa isi exporte stocurile mari de cereale pe cale rutiera, feroviara si fluviala pentru a evita o criza alimentara mondiala, insa nu are nicio sansa sa isi atinga obiectivele daca Rusia nu ridica blocada asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagra, a declarat joi un…