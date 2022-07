Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni. 6 iunie, ca pana in aceasta toamna ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, iar autoritatile de la Kiev vor arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters.In acest moment, Ucraina…

- Papa Francisc a cerut ridicarea blocadei asupra exporturilor de grau din Ucraina, spunand ca alimentul de baza nu ar trebui sa fie folosit „ca arma de razboi”, transmite CNN. Suveranul Pontif a spus, la finalul audienței sale saptamanale de miercuri, ca urmarește „cu mare ingrijorare” situația din porturile…

- Rusia este pregatita sa colaboreze cu Turcia pentru libera circulatie a marfurilor in Marea Neagra, inclusiv a cerealelor provenite din Ucraina, i-a spus, luni, presedintele rus Vladimir Putin omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, intr-o discuție telefonica. Putin ''a subliniat ca partea rusa este…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a oferit luni, in timpul unui apel telefonic cu președintele rus Vladimir Putin, sa gazduiasca discuții intre Rusia, Ucraina și ONU la Istanbul, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va avea convorbiri telefonice cu președinții ucrainean și rus, Volodimir Zelenski, respectiv Vladimir Putin, luni, 30 mai. „Speram ca razboiul dintre Rusia și Ucraina sa se incheie cu pacea cat de curand, dar se pare ca situația se inrautațește pe…

- „Ucrainenii trebuie sa castige razboiul cu Rusia pentru ca „nu au dreptul sa-l piarda dupa zecile de mii de morti” in urma invaziei ruse, a spus Zelenski intr-un interviu acordat postului italian RAI, relateaza Agerpres.„Stiu ca Putin dorea un rezultat, dar nu l-a obtinut. Sa ni se propuna ceva pentru…