- In asteptarea celei de a treia runde de negocieri, programate pentru astazi, in noaptea trecuta au avut loc mai multe bombardamente, in general in localitati din sud-estul Ucrainei. Lupte dure au avut loc si la periferia Kievului, ucrainienii asteptandu-se la un asediu total asupra capitalei tarii.…

- Dupa o saptamana si jumatate de razboi, se asteapta ca Rusia si Ucraina sa se intalneasca luni pentru o a treia runda de discutii, ambele parti sugerand anterior ca aceasta ar putea avea loc luni. Nu se cunoaste deocamdata locul si ora exacta a acestor discutii.

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a evitat sa confirme ca o a doua runda de negocieri cu Rusia va avea loc miercuri, asa cum a sugerat anterior Moscova, transmite EFE."Momentan nu se stie cand vor avea loc noi negocieri", a precizat Kuleba intr-un mesaj video difuzat pe Facebook.Anterior,…

Se anunța noi negocieri de pace intre Rusia și Ucraina insa data exacta nu a fost stabilita, Agenția Ria Novosti precizeaza ca ar putea fi vorba de seara zilei de 2 martie. Intre timp luptele continua pe teritoriul Ucrainei.