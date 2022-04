Ucraina și Rusia recunosc pierderi umane grele în cadrul fiecărei armate. Cifrele vehiculate Ucrainenii susțin ca au de șapte ori mai puține victime militare decat rușii, in cele șapte saptamani de conflict, in vreme ce Rusia susține ca numarul morților din armata sa este la jumatate fața de cel al Ucrainei. In ambele situații se recunosc cifre de ordinul miilor. Nu se spune deocamdata nimic de civilii uciși ori raniți in razboi. Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri ca intre 2.500 și 3.000 de soldați ucraineni au fost uciși in șapte saptamani de razboi cu Rusia și aproximativ 10.000 au fost raniți, fara a prezenta și o cifra referitoare la victimele civile. El a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

