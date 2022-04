Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat un armistițiu in Mariupol, joi, 31 martie, pentru evacuarea civililor, „cu participarea directa a reprezentanților Inaltului Comisariat al ONU pentru refugiați și ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii”. Ministerul rus al Apararii a anunțat miercuri seara un…

- Ucraina a anunțat marți ca eforturile sale de evacuare a civililor din orașele și localitațile asediate se concentreaza asupra orașului Mariupol, dar nu a anunțat niciun nou acord cu Rusia pentru a permite trecerea in siguranța a locuitorilor blocați, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a anunțat un acord incheiat intre Rusia și Ucraina, cu privire la deschiderea a opt culoare umanitare pentru evacuarea civililor din orașele asediate, dar nu și din orașul considerat strategic Mariupol.

- Rusia si Ucraina au incheiat un acord in vederea deschiderii unui numar de opt culoare umanitare in vederea evacuarii civililor din orase asediate, luni, insa nu si de la Mariupol, anunta vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, relateaza AFP.

- Mai multe coridoare umanitare din orase si sate ucrainene inclusiv din portul asediat Mariupol (sud) vor fi deschise sambata pentru ca civilii sa poata pleca, a anuntat viceprim-ministrul ucrainean Irina Veresciuk.

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii

- Ministerul rus al apararii a anunțat sambata ca bombardamentele se vor opri temporar in orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, incepand cu ora 9.00, ora Romaniei, pentru a permite deschiderea de „coridoare umanitare” prin care sa fie evacuați civilii, relateaza Reuters. „Partea rusa anunța o incetare…

- A doua runda de negocieri directe intre Ucraina și Rusia s-a desfașurat astazi pe teritoriul Belarusului. Ucraina și Rusia au convenit sa se intalneasca intr-o a treia runda de negocieri, anunța Reuters, care citeaza un negociator ucrainean. Oficialul a mai declarat ca rezultatele discuțiilor nu sunt…