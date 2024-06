Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina poate adera la NATO numai dupa ce va caștiga razboiul cu Rusia, a declarat in cadrul unui briefing John Kirby, coordonatorul pentru comunicare strategica al Consiliului Național de Securitate al SUA, raspunzand la intrebarea unui jurnalist despre perspectivele de aderare a Ucrainei la NATO.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va putea deplasa in Elvetia pentru a participa la ipotetice negocieri fara a fi arestat, in pofida mandatului emis de Curtea Penala Internationala, a asigurat duminica presedinta elvetiana Viola Amherd, dupa summitul gazduit de tara sa consacrat pacii in Ucraina, a…

- Departamentul de Stat al SUA, sub conducerea lui Anthony Blinken, lucreaza la o propunere de relaxare a interdicției impuse Ucrainei de a lovi ținte de pe teritoriul Federației Ruse cu arme americane, relateaza New York Times .La propunerea Departamentului de Stat, administrația lui Joe Biden discuta…

- Premierul olandez Mark Rutte a promis vineri un ajutor suplimentar de un miliard de euro pentru Ucraina „devastata zilnic de invazia rusa”. „Tarile de Jos vor debloca anul acesta un miliard de euro suplimentar pentru sprijinul militar” al Ucrainei, iar suma se adauga celor „doua miliarde de euro deja…

- Rusia nu a respins niciodata o solutionare pasnica a conflictului ucrainean, dar considera conferinta cu tematica ucraineana, organizata in Elvetia fara participarea Rusiei, un „spectacol ciudat”, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau din Belarus, Alexander Lukasenko, in timpul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat in cadrul unui interviu pentru publicația The Telegraph , ca Statele Unite au nevoie de aliații europeni pentru a face fața amenințarilor Rusiei și Chinei. Declarația a fost facuta in contextul temerilor ca fostul presedinte american Donald…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat din nou sustinerea insuficienta cu arme din partea Occidentului in lupta sa impotriva invaziei ruse, informeaza dpa. „Partenerii nostri au anumite arme de care noi avem nevoie astazi pentru a putea supravietui. Si eu pur si simplu nu inteleg de ce…

- Recrutarea pușcariașilor pentru a lupta in razboiul din Ucraina a oferit Rusiei un avantaj numeric copleșitor, dar acum aceasta strategie iși arata din ce in ce mai des partea intunecata, atunci cand foștii deținuți sunt grațiați, se intorc acasa și comit noi crime ingrozitoare, relateaza New York Times.