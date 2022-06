Ucraina și Rusia au realizat un nou schimb cu ajutorul serviciilor de informații Ucraina si Rusia au facut schimb de circa 320 de trupuri de soldati ucisi, potrivit autoritatilor de la Kiev, informeaza sambata dpa. Schimbul a avut loc pe 2 iunie, pe linia frontului din regiunea Zaporojie, fiecare dintre cele doua parti predand celeilalte circa 160 de trupuri neinsufletite, a precizat guvernul ucrainean. Ucraina a cerut in mod repetat Rusiei sa-i predea trupurile soldatilor sai ucisi, acuzand Moscova ca isi trateaza propriile forte militare ca pe „carne de tun” si ca nu-i pasa ca soldatii sai ucisi sa aiba parte de o inmormantare demna, conform agerpres.ro . Ucraina și Rusia… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si Rusia au facut schimb de circa 320 de trupuri de soldati ucisi, potrivit autoritatilor de la Kiev, informeaza sambata dpa. Schimbul a avut loc pe 2 iunie, pe linia frontului din regiunea Zaporojie, fiecare dintre cele doua parti predand celeilalte circa 160 de trupuri neinsufletite, a precizat…

- Ministerul rus al Apararii a publicat imagini cu ceea ce susține ca este un proces de deminare pe o plaja din apropierea portului Mariupol, Ucraina. Reuters nu a putut verifica in mod oficial toate imaginile din videoclip. In videoclip pot fi vazute vehicule speciale și personal cu detectoare de metale.…

- Ministerul rus al Apararii a publicat imagini cu ceea ce susține ca este un proces de deminare pe o plaja din apropierea portului Mariupol, Ucraina. Reuters nu a putut verifica in mod oficial toate imaginile din videoclip. In videoclip pot fi vazute vehicule speciale și personal cu detectoare de metale.…

- Regiunea separatista Donețk va incepe sa foloseasca portul Mariupol, dupa ce acesta a fost cucerit de militarii ruși. Mariupol era cel mai important port al Ucrainei la Marea Azov. Anunțul privind preluarea in folosința a portului l-a facut Denis Pușilin, liderul din „Republica Populara” Donețk. Portul…

- O inregistrare video uimitoare a aratat sute de ucraineni formand cozi lungi in fața principalului oficiu poștal din Kiev marți, 19 aprilie, pentru a cumpara timbre poștale cu un soldat ucrainean care face un gest grosolan catre o nava rusa. Timbrul poștal a fost conceput dupa ce un membru al serviciului…

- Imagini filmate cu drona arata un complex de apartamente distrus in centrul orașului portuar asediat Mariupol, din estul Ucrainei, care a fost scena unor lupte aprige intre armata rusa și forțele ucrainene care apara orașul. Pe parcursul saptamanilor de lupte, infrastructura din Mariupol a suferit pagube…

- Circa 2.550 de civili au reusit sa plece ieri din zonele unde au loc lupte intense in Ucraina, a anuntat in seara aceleiasi zile vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, informeaza astazi dpa, preluata de Agerpres.Aproximativ 2.300 de persoane au sosit in orasul Zaporojie din sudul Ucrainei, printre…

- Televiziunea de stat din Rusia a publicat miercuri (13 aprilie) un videoclip cu ceea ce a spus ca sunt imagini cu soldații(marinarii) ucraineni care se predau in orașul Mariupol. Reuters nu a putut sa confirme in mod independent predarea forțelor sau sa verifice autenticitatea videoclipului. Ministerul…