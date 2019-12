Stiri pe aceeasi tema

Moscova și Kievul au semnat protocolul de prelungire a tranzitului gazelor prin Ucraina și respectarea cerințelor reciproce. Acest lucru a fost anunțat de un reprezentant Gazprom.

- Europa nu va avea probleme in aprovizionarea cu gaze naturale la iarna, chiar daca nu se va ajunge la un nou acord privind livrarile de gaze naturale rusesti via Ucraina pana la finele acestei luni, cand expira actualul acord de tranzit, arata un studiu publicat miercuri de un institut german, transmite…

- Moscova si Kievul sunt in curs de a conveni un nou schimb de prizonieri legat de conflictul din estul Ucrainei, a anuntat joi agentia de presa rusa RBC, citata de dpa.Aceasta chestiune urmeaza sa se afle pe agenda primei intalniri intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean…

- Gazprom vrea sa prelungeasca acordul cu Ucraina, pentru tranzitul gazelor rusești catre Europa Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca a trimis o scrisoare companiei energetice de stat ucrainene, in care ii propune in mod oficial sa prelungeasca actualul acord sau sa semneze un nou acord pe 12 luni pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca exista riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina sa se intrerupa, relateaza Reuters. Prezentul acord privind tranzitul de gaz intre Rusia si Ucraina expira la finalul acestui an si Moscova a anuntat ca ia in considerare…

- Ucraina vrea sa incheie un contract pe termen lung cu Rusia privind tranzitul gazelor naturale, realizat la standarde europene, a afirmat miercuri premierul ucrainean Oleksi Honcearuk, adaugand ca Kievul nu va accepta acordul pe termen scurt propus de Moscova, transmite Reuters, scrie

- Actualul contract pe zece ani ce reglementeaza tranzitul gazelor naturale rusesti spre Europa prin Ucraina expira in ianuarie 2020, iar Moscova ar dori in viitor sa ocoleasca acest intermediar cu care in ultimii ani a avut numeroase conflicte pe tema platilor pentru gazele naturale livrate. Pe baza…