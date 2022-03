Stiri pe aceeasi tema

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 8 Delegatiile Ucrainei si Rusiei au ajuns, joi seara, in cursul negocierilor desfasurate in Belarus, la un acord asupra crearii de coridoare umanitare, posibil printr-un…

- Negocierile dintre Ucraina si Rusia au inceput joi, 3 martie, la frontiera polono belarusa, iar obiectivul delegatiei ucrainene este sa se convina o incetare imediata a focului si coridoare umanitare care sa le permita civililor sa paraseasca localitatile de pe linia frontului, a anuntat un consilier…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a evitat sa confirme ca o a doua runda de negocieri cu Rusia va avea loc miercuri, asa cum a sugerat anterior Moscova, transmite EFE."Momentan nu se stie cand vor avea loc noi negocieri", a precizat Kuleba intr-un mesaj video difuzat pe Facebook.Anterior,…

- Fortele ruse au lansat sâmbata atacuri coordonate cu rachete si artilerie asupra mai multor orase ucrainene, inclusiv capitala Kiev, unde s-au facut auzite focuri de arma si explozii lânga cladiri guvernamentale, au anuntat oficiali militari ucraineni si martori oculari pentru Reuters…

- Ucraina vrea pace si este dispusa sa poarte discutii cu Rusia, inclusiv in legatura cu adoptarea unui statut neutru in privinta NATO, a declarat Mihailo Podoliak, consilier prezidențial la Kiev. “Daca discutiile sunt posibile, ele ar trebui sa aiba loc. Daca Moscova spune ca isi doreste discutii, inclusiv…

- Ucraina vrea pace si este dispusa sa poarte discutii cu Rusia, inclusiv in legatura cu adoptarea unui statut neutru in privinta NATO, a declarat vineri pentru Reuters un consilier prezidential de la Kiev, Mihailo Podoliak.

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak sustine ca Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski.Declaratia a fost facuta in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro.Podoliak a mai spus ca presedintele…

- Ucraina considera ca nu are sens sa isi inchida spatiul aerian in contextul tensiunilor cu Rusia, a afirmat, duminica, un consilier al sefului de cabinet al presedintelui ucrainean, potrivit Reuters. “Cel mai important este ca Ucraina considera ca nu are sens sa isi inchida spatiul aerian.…