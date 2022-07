Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire cvadripartita intre delegațiile militare ale Turciei, Rusiei, Ucrainei și delegația ONU a avut miercuri la Istanbul. Discuțiile celor patru parți privind exportul de cereale ucrainene au durat pana seara tarziu și cele patru parți au hotarat sa se intalneasca din nou saptamana viitoare.…

- O reuniune intre reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei, in prezența reprezentantului ONU, a inceput miercuri in Turcia, consacrata dificilei chestiuni a exporturilor de cereale via Marea Neagra. Discuțiile au loc la Istanbul, pe agenda aflandu-se, concret, ”livrarea in deplina securitate catre piețele…

- Rusia a declarat ca detine controlul asupra regiunii Lugansk din estul Ucrainei dupa ce a preluat Lisiceansk, ultimul oras ucrainean controlat din regiune, potrivit The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica lui Vladimir Putin ca fortele militare au stabilit „controlul…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina este cea care trebuie sa rezolve problema reluarii transporturilor de cereale prin deminarea porturilor sale, adaugand ca Moscova și-a indeplinit deja angajamentele necesare. Ucrainei ii revine sarcina de a rezolva problema reluarii transporturilor…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sosit marti seara in Turcia pentru a discuta despre stabilirea de coridoare maritime pentru a facilita exporturile de cereale in Marea Neagra. Lavrov urmeaza sa se intalneasca miercuri cu seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu. In centrul negocierilor, posibilitatea…

- Fortele navale din Rusia vor permite trecerea navelor de cereale catre Marea Mediterana daca Ucraina va elimina minele din apele sale de coasta, a declarat, marti, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Este crucial ca reprezentantii Ucrainei sa curete apele de coasta de mine. Daca aceasta problema…

- Rusia este pregatita sa ofere un coridor umanitar pentru vase ce transporta alimente din Ucraina, in schimbul ridicarii unor sancțiuni, a transmis agenția de presa Interfax, care il citeaza pe ministrul de Externe adjunct, Andrei Rudenko, transmite The Guardian. Porturile Ucrainei de la Marea Neagra…

- Ucraina a impus restrictii temporare privind transporturile de cereale pe calea ferata catre Republica Moldova si Romania, din cauza numarului mare de vagoane de la punctele de trecere a frontierei, a anuntat, vineri, compania de consultanta APK-Inform, citata de Reuters. Dupa ce Rusia a blocat porturile…