- A doua zi cu peste 1.000 de noi cazuri de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.112 de noi imbolnaviri de COVID-19, potrivit datelor publicate joi de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul a ajuns la 41.275.

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 614 cazuri de imbolnaviri, ceea ce reprezinta un nou record al infectarilor de la o zi la alta. Situația s-a menținut sub control in doar doua județe. Cele doua județe sunt Salaj, unde numarul raportat de imbolnaviri a ramas la 121 și Tulcea, cu un…

- Record dupa record la numarul de infectari intr-o singura zi, in Romania. Dupa ce ieri, cu 555 de imbolnaviri a fost batut recordul vechi din 11 aprilie, in ultimele 24 de ore au aparut 614 infectari. Crestere alarmanta a numarului de imbolnaviri si in Timis: 12 in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 9…

- Numarul cazurilor de COVID-19 au ajuns la un nou record in Ucraina, iar autoritațile vor fi nevoite sa deschida mai multe spitale pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2. Ucraina, țara vecina cu Romania, a inregistrat in ultima perioada un numar record de cazuri zilnice de infectari cu noul #coronavirus.…

- Numarul de noi cazuri de infecție cu coronavirus a crescut ingrijorator in ultimele zile atat in Republica Moldova, care nu reușește sa aduca epidemia sub control și unde medicii lucreaza ”la limita extenuarii”, cat și in Ucraina, care a evocat deja o noua posibila perioada de izolare, noteaza Europa…

- Situatia epidemiologica din tara noastra devine cu fiecare saptamana tot mai grava in comparație cu țarile vecine, Romania si Ucraina. Intre 8-14 iunie, Republica Moldova a stabilit doua noi recorduri sumbre la numarul de imbolnaviri si decese provocate de COVID-19.

- Moldova este in continuare grav afectata de pandemia de coronavirus. Saptamana trecuta, in țara s-au inregistrat 1158 de cazuri noi, in timp ce in toata Romania au fost 974, iar in Ucraina puțin peste 2400.

- Au fost inregistrate 11.339 de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania, pana luni, 27 aprilie, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Sunt 303 cazuri noi și 631 decese. Pana duminica, 26 aprilie, erau 11.036 de cazuri COVID-19 (401 noi). Situația pe județe (sursa Grupul de Comunicare Strategica – INSP…