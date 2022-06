Stiri pe aceeasi tema

- Implicarea Transnistriei in așa zisa ”operațiune militara speciala” a Rusiei impotriva Ucrainei nu este necesara. Despre acest lucru a anunțat „liderul” separatiștilor din Donețk, Denis Pușilin, care a menționat intr-un interviu pentru RIA Novosti ca scenariul in care Tiraspolul va participa la invazia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii celui…

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia ar ar trebui sa aiba ca rezultat restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a spus președintele Klaus Iohannis, la o declarație de presa comuna cu omologul sau lituanian, Gitanas Nauseda, aflat in vizita la București. El a mai spus ca Romania susține sancțiunile…

- UPDATE 4 Rusia cauta sa deschida un nou front impotriva Ucrainei, dinspre Republica Moldova, iar mai multe „indicii” arata ca intr-un viitor apropiat este posibil un atac asupra acestei foste republici sovietice, afirma surse militare ucrainene citate de cotidianul britanic The Times, preluat luni de…

- Volodimir Zelenski a vorbit despre razboiul din Ucraina, dar și despre modul in care planurile Rusiei s-ar putea extinde și in alte țari. Acesta susține ca Moscova a planuit de mult invazia Ucrainei, iar acest lucru a fost confirmat de modul in care armata rusa gestioneaza situația acum. „Astazi, cu…

- Zeci de moldoveni lupta de partea Ucrainei in razboiul care a inceput acum o luna și jumatate. Majoritatea s-au inrolat in armata ucraineana inca in primele zile de razboi. Moldovenii au evitat sa traverseze direct frontiera moldo-ucraineana, din cauza legii marțiale din Republica Moldova, care interzice…

- Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, s-a intalnit marti, la Varsovia, cu refugiati ucraineni, fata de care si-a exprimat solidaritatea, si a denuntat agresiunea Rusiei in Ucraina, relateaza AFP.

- "Am avut negocieri cu presedintele roman Klaus Iohannis. L-am informat despre lupta in desfasurare impotriva agresiunii ruse, despre crimele de razboi ale Rusiei impotriva civililor", a scris Zelenski pe contul sau de Twitter."Am discutat despre un sprijin suplimentar pentru poporul ucrainean", a adaugat…