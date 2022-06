Stiri pe aceeasi tema

- CFR reabiliteaza linia pentru trenurile de marfa care vin din Ucraina Foto: wikipedia.org. Compania CFR va mobiliza, în urmatoarele zile, la Galați echipe de muncitori din Adjud și Buzau, pentru lucrarile la linia ce permite transportul trenurilor de marfa din Ucraina, prin Republica Moldova…

- Romania are planurile sale vechi pentru Republica Moldova, dar Rusia nu va permite ocuparea Moldovei. Despre acest lucru a declarat omul de stat israelian, diplomatul, expertul militar-politic, fostul șef al Serviciului de informații israelian "Nativ", Yakov Kedmi, transmite Noi.md . El a menționat…

- Majoritatea romanilor (71,2%) considera Rusia drept vinovata pentru razboiul din Ucraina, 87,3% dintre ei cred ca liderii rusi ar trebui sa fie condamnati pentru crimele de razboi, iar 65% au o parere buna despre faptul ca NATO si SUA trimit mai multe trupe in Romania, releva un sondaj realizat, in…

- Rusia se pregatește sa elimine o limita de varsta pentru inrolarea in armata, potrivit ordinii de zi de miercuri a Dumei, camera inferioara a Parlamentului rus, un text depus in plina ofensiva impotriva Ucrainei. „Scopul proiectului de lege este de a elimina limita de varsta pentru cetațenii cu varsta…

- Exporturile romanești de cereale ar putea sa creasca anul acesta, in contextul razboiului de la granița. Cei mai mari producatori de cereale din Europa, Rusia și Ucraina, sunt grav afectați, iar pe piața mondiala ramane un gol uriaș. Deja mulți dintre fermierii romani au renunțat la vechile culturi…

- Ministrul Energiei din Romania, Virgil Popescu, considera ca piata gazului a fost manipulata de Gazprom si afirma ca, in perioada in care depindem de gazul din Rusia, pretul acestuia nu va scadea la nivelul din aprilie 2021 cand exista o anumita liniste pe piata. Virgil Popescu a declarat ca pretul…

- „Republica Moldova este un subiect foarte important in Romania, ne preocupa si pe noi si este evident un subiect care ne preocupa pe ambii. Romania si Germania au cooperat foarte bine in ceea ce priveste relatia cu Republica Moldova. Cred ca lucrurile vor sta in continuare la fel. (…) In ce priveste…

- Violența traita in țara lor, situația economica și politica de acolo, condițiile mai bune și locurile de munca din țarile-gazda, varsta și atașamentul sunt factori care vor influența decizia ucrainenilor de a se intoarce sau nu acasa dupa terminarea razboiului. Sandra Joireman, profesoara de științe…