- Armata din Belarus a anuntat, sambata, desfasurarea unor sisteme antiaeriene suplimentare la granita cu Ucraina. Anunțul vine dupa ce, anterior, a sporit acolo efectivele fortelor terestre, in timp ce a acuzat Ucraina de pregatirea unor acte de spionaj si sabotaj. Guvernul de la Kiev a negat și a transmis…

- Autoritațile din Rusia au anuntat marti ca armata a inceput cea de-a doua etapa a exercitiilor cu arme nucleare tactice. Exercițiile se desfașoara impreuna cu trupele din Belarus. Rușii susțin ca exercițiile au rolul de a pregati armata pentru apararea țarii. Rusia spune ca SUA și aliații sai europeni…

- Coreea de Nord se angajeaza intr-o alta provocare la adresa vecinilor din sud, lansand baloane cu deseuri. Ele nu conțin substante periculoase, insa din punct de vedere simbolic, arata disprețul autoritaților de la Phenian pentru omologii lor din Seul. Armata sud-coreeana a interceptat duminica aproape…

- Ministrul Justiției din Ucraina, Denis Maliuska, a declarat la televiziunea naționala, pe 27 mai, ca deținuții eliberați din inchisoare conform unei noi legi, vor servi in unitați separate ale armatei ucrainene.

- Statele Unite ar urma sa anunțe vineri inca un ajutor militar, de 275 de milioane de dolari, pentru Ucraina, in contextul in care Kievul se lupta sa țina piept atacurilor trupelor rusești in regiunea Harkov, spun doi oficiali americani citați de Associated Press.

- Locul de depozitare pentru focoase nucleare este situat in același oraș unde se alfa rachetele Iskander din Belarus, care pot fi folosite pentru lansarea focoaselor nucleare sau convenționale și pe care Rusia le-a transferat in Belarus in 2022.

- Dupa cele mai recente declarații facute de președinte și in contextul crizei cu care se confrunta Ucraina pe front, un specialist a explicat cand ar putea deveni obligatorie Armata in Romania. In ce condiții ar putea fi reintrodus serviciul militar la noi in țara? Klaus Iohhanis spune ca armata are…

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a vizitat orașul Grodno, de la granița cu Polonia și Lituania, și a spus ca țara sa inca se pregatește de razboi, deși nu vrea sa lupte, relateaza Ukrainskaia Pravda.„Nu credeți pe nimeni care spune ca vrem sa luptam. Ne pregatim de razboi, vorbesc despre…