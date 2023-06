Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si aliatii sai, printre care Statele Unite, Franta si Japonia, au condamnat joi "atacurile" impotriva operatiunilor de salvare la Herson, cerand Rusiei sa permita accesul "nestingherit" pentru ajutoare dupa distrugerea barajului Kahovka, noteaza AFP, citat de Agerpres."Condamnam cu fermitate…

- Razboi in Ucraina, ziua 469. Statele Unite ale Americii au dovezi ca Rusia s-ar afla in spatele distrugerii barajului de pe Nipru, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj video cu privire la distrugerea provocata de rusi

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti Ucraina ca a aruncat in aer uriasul baraj Kahovka, parte a unui plan de redesfasurare a unitatilor din apropierea regiunii Herson pentru operatiuni impotriva fortelor rusesti, transmite Reuters. O declaratie a Ministerului rus al Apararii semnata…

- Rusia va trebui sa dea socoteala pentru distrugerea partiala a barajului hidroelectric Kahovka, din Ucraina. Declarația a fost facuta de presedintele Consiliului European, Charles Michel, care a catalogat aceasta acțiune drept o crima de razboi.

- Liderii G7 au chemat China sambata la Hiroshima „sa faca presiuni asupra Rusiei pentru a-si inceta agresiunea” impotriva Ucrainei, declarand totodata ca doresc relatii „constructive si stabile” cu Beijingul, informeaza France Presse, transmite AGERPRES . „Suntem pregatiti sa construim relatii constructive…

- Statele din grupul celor șapte țari puternic industrializate acuza Kremlinul ca șantajeaza lumea cu crize alimentare prin care vrea sa-și creeze avantaje strategice și geopolitice. „Continuam sa condamnam in termenii cei mai fermi razboiul de agresiune ilegal, neprovocat si nejustificat al Rusiei impotriva…

- Un oficial rus a avertizat vineri, 21 aprilie, cu privire la o cursa "incontrolabila" a inarmarii care implica mai multe puteri nucleare, relateaza agenția rusa de presa RIA, potrivit Reuters."In esența, asistam la o cursa a inarmarii cu rachete cu consecințe greu de prevazut. Zeci de miliarde de dolari…

- Zborurile efectuate de dronele americane deasupra Marii Negre sunt un semn al implicarii directe a SUA in conflictul cu Rusia, a declarat duminica, 19 martie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției de presa Reuters . Saptamana aceasta, o drona americana militara de supraveghere…