Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, spune ca are in vedere summitul NATO de anul viitor ca posibil moment pentru ca Ucraina sa fie admisa in alianța militara condusa de SUA, relateaza CNN.Reznikov a precizat ca summitul din iulie anul viitor programat la Washington, DC, va fi un moment-cheie,…

- Angajamentele Statelor Unite si ale aliatilor occidentali fata de Ucraina nu se vor diminua, a afirmat miercuri seara presedintele american, Joseph Biden, condamnand, la finalul summitului Aliantei Nord-Atlantice, incalcarea de catre Rusia a suveranitatii Ucrainei, noteaza Mediafax."Angajamentul…

- Membrii NATO nu vor stabili cel mai probabil la summitul de la Vilnius un calendar clar pentru o eventuala aderare a Ucrainei la alianța militara, SUA și Germania preferand sa ramana precaute, in ciuda presiunilor facute de Kiev și de unele state membre din estul Europei, scriu The Guardian și CNN.Ucraina…

- Statele Unite ale Americii au decis sa furnizeze muniții cu dispersie Ucrainei "din disperare", dar aceasta masura nu va afecta determinarea Rusiei de a-și atinge obiectivele "operațiunii militare speciale" din Ucraina, a declarat vineri, 7 iulie, ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, potrivit…

- Consilierul prezidențial al Statelor Unite, Jake Sullivan, urmeaza sa se intalneasca cu reprezentanți ai țarilor BRICS (prescurtarea de la Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), care nu au condamnat razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. Intalnirea de la Copenhaga va avea loc dupa vizita premierului…

- Presedintele SUA, Joe Biden, este de acord cu eliminarea unuia dintre obstacolele birocratice pentru care Ucraina nu poate sa adere la NATO, a declarat pentru CNN o sursa familiarizata cu situatia. Potrivit sursei, Biden ar fi dispus sa renunte la Planul de Actiune pentru Aderare (MAP), care in concluziile…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri Reuters.

- Statele Unite continua sa colecteze date despre atacurile cu drone de marți dimineața de la Moscova și nu aproba atacurile pe teritoriul rusesc. Un purtator de cuvant al Casei Albe a declarat acest lucru, potrivit Reuters. Declarația a precizat ca SUA inca aduna informații despre ceea ce s-a intamplat…