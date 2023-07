Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat sambata seara un atac cu rachete asupra unei instituții de invațamant din regiunea de nord-est Sumi, au anunțat autoritațile ucrainene. In urma atacului, un civil a fost ucis, iar alți cinci au fost raniți. Tot sambata seara, Moscova a atacat cu rachete orasul Zaporojie, atac…

- Livrarile de petrol din Kazahstan via Rusia, din care majoritatea se indreapta spre un terminal de la Marea Neagra, continua in mod normal in pofida escaladarii tensiunilor dupa ruperea acordului referitor la exporturile de cereale ale Ucrainei via coridorul din Marea Neagra, a declarat marti ministrul…

- Suntem in ziua 517 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra Kievului in primele ore ale zilei de marti, a anuntat administratia militara a capitalei ucrainene, potrivit Reuters. „Nu au existat victime sau distrugeri in capitala”, a transmis…

- Romania si alte patru tari membre ale Uniunii Europene din vecinatatea Ucrainei vor adresa Bruxelles-ului, miercuri, o solicitare comuna de a prelungi interdictia care vizeaza importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita de 15 septembrie, pentru a evita perturbari majore ale pietei,…

- Rusia nu mai are niciun motiv pentru a prelungi acordul care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale prin porturile sale maritime, dupa ce forțele ruse au impiedicat folosirea acestora odata cu razboiul declanșat in februarie 2022. Ministerul rus de Externe a transmis marți ca navele ucrainene…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca l-a convocat pe ambasadorul Japoniei la Moscova in legatura cu decizia guvernului de la Tokyo de a furniza echipamente militare Ucrainei, informeaza Reuters.

- Polonia a primit un proiect de regulament de la Comisia Europeana care prelungește pana la 15 septembrie interdicția privind importurile unor produse alimentare ucrainene, a declarat luni ministrul polonez al Agriculturii, potrivit Reuters. Pe 2 mai, UE a stabilit restricții pana la 5 iunie asupra importurilor…

- Ucraina trece la 'planul B' pentru a continua exporturile de cereale daca acordul pe Marea Neagra esueaza {ministru}Ucraina este pregatita sa continue sa exporte cereale pe Marea Neagra ca parte a unui "plan B", fara sprijinul Rusiei, daca Moscova iese din actualul acord, iar intelegerea cade, a…