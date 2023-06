In mai bine de un an de razboi in Ucraina, SUA au trimis Kievului bani și armament. Problema este ca armele americane nu sunt niciodata suficiente pentru victorie și sunt intotdeauna doar suficiente pentru a permite ca batalia sa continue pana la urmatoarea runda. Vladimir Putin joaca el insuși acest joc perfid, atent sa nu […] The post Ucraina, sfașiata de Rusia și pacalita de America first appeared on Ziarul National .