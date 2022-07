Ucraina: Separatiştii proruşi speră să ocupe tot Donbasul până la sfârşitul anului Militiile separatiste proruse din provincia ucraineana Donetk cred ca vor reusi sa preia controlul acesteia pana la sfarsitul anului, a spus luni un reprezentat al separatistilor prorusi, potrivit agentiei EFE. ”Avem un anumit avans, iar in ce priveste viitorul, nu vom da date concrete, dar eliberarea Donbasului se va incheia anul acesta”, a afirmat la postul de televiziune rus Rossiya 24 purtatorul de cuvant al separatistilor, Eduard Basurin. Dupa ce a cucerit Severodonetk si Lisiceansk, ultimele orase majore din Lugansk, cealalta provincie separatista prorusa din Donbas, armata rusa a incheiat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a transmisa sambata ca Lisiciansk, oras-cheie din estul Ucrainei aflat in centrul unor lupte intense in ultimele zile, „nu este incercuit”, contrar unor afirmatii facute de separatistii sustinuti de armata rusa, potrivit AFP. „Luptele fac ravagii in jurul Lisicianskului. Din fericire,…

- Trupele ucrainene vor incerca sa tina linia frontului pe pozitii avantajoase lor in fata trupelor ruse in zona orasului Lisiceansk, in incercarea de a castiga astfel timp pana cand le vor sosi noi arme occidentale si vor reusi sa ridice fortificatii, a declarat marti intr-un interviu guvernatorul regiunii…

- Armata rusa isi intensifica ofensiva in Ucraina si incearca in prezent sa blocheze orasul Lisiceansk, unul dintre putinele bastioane ale rezistentei ucrainene din regiunea estica Lugansk, dupa ce a preluat controlul asupra orasului vecin Severodonetk, informeaza Agerpres, care

- Fortele ucrainene au primit ordin sa se retraga din orasul estic Severodonetk, scena unor lupte acerbe cu armata rusa, a anuntat, vineri, seful administratiei militare regionale din Lugansk, Serghii Haidai, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trupele ruse au capturat mai multe asezari langa orasele asediate Severodonetk si Lisiceansk din regiunea Lugansk, au anuntat marti guvernatorul acesteia si Statul Major al armatei ucrainene, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Invazia Rusiei in Ucraina a ajuns vineri in cea de-a 100-zi, o ofensiva care a permis Moscovei sa ocupe 20% din teritoriul ucrainean si care se concentreaza in prezent pe zona Donbas (est) si a orasului strategic Severodonetk din regiunea Lugansk, comenteaza France Presse. ‘Am inregistrat cateva succese…

- Este a 95-a zi de razboi in Ucraina. Statul invadat de Rusia este intr-o cursa impotriva timpului pentru a salva regiunea estica Donbas, artileria și raidurile aeriene ale armatei ruse fiind principala amenințare care ar putea influența cursul razboiului. Rușii ataca in continuu Severodonețk, una dintre…

- Dupa mai bine de doua luni și jumatate de la izbucnirea de pe 24 februarie, razboiul din Ucraina continua. Deși la Harcov, al doilea mare oraș al țarii lui Zelenski, rușii pareau, sau dadeau de ințeles ca sunt calare pe situație, veștile de ultima ora arata ca Moscova a decis sa-și retraga soldații…