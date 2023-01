Stiri pe aceeasi tema

Separatistii prorusi din regiunea Donetk (estul Ucrainei), au afirmat luni ca au preluat controlul asupra unui sat din apropierea orasului Bahmut, epicentrul actual al luptelor pe care fortele Moscovei incearca sa-l cucereasca de mai multe luni, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Razboiul din Ucraina a continuat in forța și in perioada sarbatorilor, iar in a doua zi de Craciun, forțele ucrainene au respins atacuri ale rușilor in jurul orașului Bahmut, acolo unde s-au dus cele mai grele lupte in ultima perioada. In același timp, ministrul ucrainean de externe a spus ca Ucraina…

Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri seara ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila", dar a precizat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor efectuate de ruși, informeaza CNN . „Situația de pe linia frontului ramane foarte dificila…

Forțele ucrainene care au ridicat pe 11 noiembrie steagul național in centrul Hersonului au cimentat cea mai importanta infrangere politica și militara a președintelui rus Vladimir Putin din cele aproape noua luni de razboi, scriu jurnaliștii de la Washington Post , intr-o analiza despre semnificațiile…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca lupte extrem de acerbe se dau in prezent langa Bahmut, oras din regiunea Donetk in estul Ucrainei, o tinta prioritara pentru armata rusa de luni de zile, transmite AFP, citat de Agerpres.

Fortele ruse se aflau joi la intrarea in Bahmut, dupa ce au cucerit doua sate in apropiere de acest oras situat in estul Ucrainei, anunta forte separatiste proruse din regiunea ucraineana Donetk, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Adunarea Generala a ONU a condamnat joi cu o larga majoritate „anexarile ilegale" de teritorii ucrainene de catre Rusia, dupa ce Moscova a facut uz de dreptul sau de veto privind un text similar prezentat in Consiliul de Securitate, noteaza AFP. Adunarea Generala a celor 193 de state membre reunite…