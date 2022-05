Stiri pe aceeasi tema

- A 92-a zi de razboi. In jurul orașului Severodonețk, din estul Ucrainei, au loc batalii aprige”, au declarat oficialii ucraineni. Rusia iși intensifica eforturile de a prelua controlul deplin asupra regiunii Lugansk.

- Atacurile trupelor ruse s-au concentrat, peste noapte, in estul Ucrainei. Numeroase explozii s-au auzit in regiunea Lugansk, unde se duc lupte pentru controlul a doua localitați. Trupele ucrainene s-au retras din Popansa, care este acum sub controlul rușilor. In regiunea Donețk, primarul din Sloviansk…

- La aproximativ doua luni si jumatate de la recunoasterea lor de catre Rusia, autoproclamatele republici populare din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si-au numit ambasadori la Moscova.Separatistii pro-rusi din Donetk au anuntat ca interesele lor la Moscova vor fi reprezentate in viitor de politiciana…

- Invazia Rusiei in Ucraina a dus la devastarea a sute de spitale și a altor instituții medicale și i-a lasat pe medici fara medicamente pentru combaterea cancerului sau fara posibilitatea de a efectua intervenții chirurgicale, a declarat președintele Volodymyr Zelenski, citat de Reuters. Zelenski a spus…

- Mai mulți ucraineni raporteaza folosirea de catre armata rusa a armelor chimice impotriva orașului asediat Mariupol, in sudul Ucrainei, unde primarul Vadim Boicenko a anunțat moartea a 10.000 de civili de la inceperea razboiului. Ministrul britanic de Externe a anunțat luni ca aceste afirmații sunt…

- Fortele separatiste proruse din regiunea Donetk, in sud-estul Ucrainei, isi vor intensifica lupta impotriva armatei ucrainene, a anuntat liderul autoproclamatei republici populare Donetk, Denis Pusilin.

- Presedintele american Joe Biden a acuzat vineri, pe Twitter, Rusia ca a comis „inca o atrocitate oribila”, dupa atacul din gara Kramatorsk, soldat cu 50 de morti, dintre care 5 copii. „Atacul asupra unei gari ucrainene este inca o atrocitate oribila comisa de Rusia, lovind civilii care incercau sa se…

- Separatistii prorusi din Donetk au afirmat luni ca un atac ucrainean a cauzat moartea a cel putin 16 persoane si ranirea altor circa 20, in centrul acestui mare oras industrial din estul Ucrainei, informeaza AFP. Pe contul sau de Telegram, aparare teritoriala din Donetk a publicat fotografii cu mai…