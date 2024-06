Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat astazi in vizita la Bruxelles pentru a semna un acord de securitate cu Uniunea Europeana, a estimat ca acest text constituie o etapa spre “pace si prosperitate” pe continent. Deplasarea liderului ucrainean in Belgia are loc la cateva zile dupa deschiderea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat joi in vizita la Bruxelles pentru a semna un acord de securitate cu Uniunea Europeana, a spus ca acesta reprezinta o etapa spre „pace si prosperitate” pe continent.

- Președintele american Joe Biden și liderul ucrainean Volodimir Zelenski au semnat un acord bilateral de securitate. Documentul dintre Statele Unite ale Americii și Ucraina a fost semnat joi, 13 iunie 2024, in cadrul intalnirii Grupului celor 7 (G7). Intalnirea are loc in Italia.

- Ucraina si Belgia au semnat, marti, la Bruxelles, un acord de securitate bilateral pe zece ani, care include livrarea catre Kiev a 30 de avioane F-16, informeaza Reuters, AFP si dpa, preluata de Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat miercuri invazia rusa a Ucrainei cu ocuparea tarii sale de catre nazisti, intr-un discurs adresat natiunii si difuzat la 8 mai, zi in care Ucraina si Uniunea Europeana sarbatoresc victoria aliatilor asupra nazismului in al Doilea Razboi Mondial.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat duminica un nou apel catre comunitatea internationala sa se grabeasca si sa livreze mai multe sisteme de aparare aeriana, sa inceapa discutiile oficiale pentru ca tara sa sa intre in Uniunea Europeana si sa invite Ucraina sa adere la NATO, relateaza…