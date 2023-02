Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat luni responsabili militari rusi ca refuza sa ofere acesteia munitiile de care are nevoie in razboiul din Ucraina, unde combatantii Wagner sunt in prima linie in asediul asupra orasului Bahmut, anunța Agerpres. Fii la…

- Fondatorul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat luni responsabili militari rusi ca refuza sa ofere acesteia munitiile de care are nevoie in razboiul din Ucraina, unde combatantii Wagner sunt in prima linie in asediul asupra orasului Bahmut.

- Orasul ucrainean Bahmut, scena unor lupte inversunate de mai multe luni, nu este pe punctul sa cada, in pofida recentelor progrese rusesti, a apreciat marti fondatorul grupului paramilitar privat Wagner, Evgheni Prigojin, care a subliniat ca acolo are loc un macel, potrivit France

- Seful gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a negat miercuri ca trupele ruse ar fi reusit sa stabileasca un cerc operativ in jurul orasului ucrainean Bahmut, la cateva ore dupa ce reprezentanti ai fortelor proruse din estul Ucrainei afirmau contrariul, relateaza agentia EFE, conform…

- Un lider al ocupatiei ruse din estul Ucrainei, Denis Pusilin, s-a afisat la Soledar, oras a carui capturare a fost revendicata de Moscova in urma cu peste o saptamana si a carui pierdere nu este recunoscuta pana acum de catre Kiev, relateaza AFP. Separatistii au anuntat luni de asemenea capturarea a…

- Un lider al ocupatiei ruse din estul Ucrainei, Denis Pusilin, s-a afisat la Soledar, oras a carui capturare a fost revendicata de Moscova in urma cu peste o saptamana si a carui pierdere nu este recunoscuta pana acum de catre Kiev, relateaza AFP și Agerpres . De asemenea, separatistii au anuntat luni…

- UPDATE 7:00 Fondatorul și liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a publicat, sambata, un videoclip in care susține ca a vizitat orasul ucrainean Soledar, dupa ce acesta a fost capturat de mercenarii sai "in doua saptamani", anunța Rador..Kievul a contestat afirmatiile lui Prigojin privind…

- Fondatorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, supranumit „Bucatarul lui Putin”, se lauda ca are in armata sa privata un sodat de culoare din Coasta de Fildeș. El l-a prezentat intr-un clip filmat cu trupele Wagner aflate pe frontul din Ucraina, in zona Bahmut.