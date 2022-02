Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Antony Blinken l-a "indemnat" marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o "dezescaladare imediata si la retragerea" trupelor ruse de la frontiera Ucrainei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, in urma unei convorbiri la telefon a celor doi sefi ai diplomatiei,…

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse, Reuters și news.ro. "Cred ca nu ar…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Șeful diplomației americane Antony Blinken a declarat, la finalul negocierilor cu omologul rus Serghei Lavrov, ca este exclusa schimbarea politicii ușilor deschise asumata de NATO. El a mai spus ca, daca se va dovedi util, Washingtonul este gata pentru un summit între președinții Joe Biden și…

- Rusia incearca sa obțina retragerea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a cerințelor sale de securitate, relateaza agenția de presa RIA Novosti . Propunerile Rusiei privind garanțiile de securitate cerute Occidentului includ retragerea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, care s-au alaturat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si dpa, conform AGERPRES. Blinken va fi primit in cursul zilei de presedintele…

- Secretarul de stat american Antony Blinken se va intalni vineri la Geneva cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru a cauta sa obtina o „iesire diplomatica” din criza intre Rusia si Ucraina, a anuntat marti o responsabila a Departamentului de Stat american, citata de France Presse.

- Secretarul de Stat american Antony Blinken se intalneste joi, la Stockholm, cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor tensiuni militare puternice la frontiera Rusiei si Ucrainei, a anuntat miercuri un oficial american, relateaza AFP