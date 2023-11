Stiri pe aceeasi tema

- Lloyd Austin, ministrul american al Apararii, a sosit luni la Kiev intr-o vizita-surpriza al carei scop este „sa reasigure Ucraina de menținerea, in continuare, a sprijinului Statelor Unite in lupta acesteia contra invadadorilor ruși”. Traseul a fost un zbor pana in Polonia, iar, de acolo, cu trenul…

- Secretarul american al Apararii Lloyd Austin a sosit luni la Kiev pentru o vizita neanunțata oficial. Acesta spune ca a ajuns in capitala Ucrainei cu un „mesaj important”, a anunțat oficialul american platforma de socializare X (fosta Twitter), informeaza Reuters și TASS.

- Aproximativ 2.000 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta pentru o eventuala desfasurare in Orientul Mijlociu in sprijinul Israelului, aflat in razboi cu Hamas dupa atacul sangeros al miscarii islamiste pe teritoriul statului evreu, a anuntat marti Pentagonul, transmite Reuters. „Astazi…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza AFP.

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas.

- Avionul secretarului de Stat al Apararii, Lloyd Austin, a aterizat, vineri, in Israel, anunța Sky News. Vizita lui Austin vine dupa ce secretarul SUA, Antony Blinken, a vizitat țara aflata in conflict cu Hamas și a garantat suportul Statelor Unite.

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a condus luni (11 septembrie) o ceremonie ce a onorat victimele atacului de la 11 septembrie asupra Pentagonului, la 22 de ani dupa ce deturnatorii islamiști au preluat controlul avioanelor și le-au prabușit in turnurile gemene ale World Trade Center din…