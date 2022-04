Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major al armatei ucrainene a declarat luni ca supravegheaza cu circumspectie trupele ruse care stationeaza in Transnistria, regiunea separatista din estul Republicii Moldova, de teama ca Rusia le-ar putea folosi pentru a lansa un atac dinspre vest, relateaza luni DPA. Fii la curent…

- Rusia isi regrupeaza trupele si pregateste o operatiune ofensiva in estul Ucrainei, pentru a incerca sa controleze in totalitate regiunile Donetk si Lugansk, potrivit ultimului buletin de razboi al Statului Major al armatei ucrainene, publicat marti, in a 41-a zi a invaziei, transmite EFE. ‘Dusmanul…

- Fortele ucrainene au confiscat urme de gaz de la trupele ruse in urma avertismentelor din partea Occidentului ca Vladimir Putin ar putea folosi arme chimice in invazia sa barbara. Ministerul Apararii a distribuit imagini cu echipamentul capturat, relateaza Daily Mail.

- Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova susține ca razboiul purtat de Rusia în Ucraina este analog celui din regiunea transnistreana din 1992. Într-un final, Ucraina va cunoaște pacea, iar datorita politicii actualei puteri de la Chișinau privind neutralitatea țarii, Republica…

- Statul Major al Armatei ucrainene noteaza în buletinul de presa zilnic publicat miercuri pe contul oficial de Facebook ca armata rusa ar putea implica în razboiul din Ucraina și trupele staționate în regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, scrie punctul.md. …

- Intr-un buletin difuzat la primele ore ale diminetii de luni, Statul Major a informat ca trupele ruse intentioneaza sa preia controlul total al oraselor Irpin si Bucea, aflate la mica distanta de Kiev.Trupele ruse mai "incearca sa obtina un avantaj tactic pentru a ajunge la periferia estica a Kievului,…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina se desfasoara in mai multe zone ale tarii din estul Europei, atat prin lupte propriu-zise cat si la nivel psihologic. Din nordul Peninsulei Crimeea, apar informatii cu privire la un convoi de blindate rusesti, care ar fi traversat podul din Herson, invaluit de fum, spre…

- Direcția Principala de Informații (GUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii a precizat în urma cu câteva ore ca serviciile ruse de informatii pregatesc "provocari" împotriva propriilor militari ruși aflați în regiunea separatista moldoveneasca Transnistria…