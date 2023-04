Ucraina se retrage din Bahmut... Încetează luptele care au durat luni de zile? Confruntarile de la Bahmut, unde se dau unele dintre cele mai sangeroase lupte ale razboiului din Ucraina, s-au intensificat din nou. Din iulie 2022 si pana in prezent continua luptele grele in acest oras, iar in urma presiunii rusilor din utimile trei luni, confruntarile sunt pe cale sa se incheie, scrie CUMHURIYET, potrivit Rador. Orasul Bahmut, unde ambele parti au inregistrat pierderi insemnate, a capatat o importanta simbolica in urma marilor confruntari de aici, pe langa faptul ca este un punct important de tranzit din punctul de vedere al logisticii. Fii la curent cu cele mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

