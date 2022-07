Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a intrerupt alimentarea cu gaze a rezidenților din regiunea Zaporojie, a declarat sambata Evhen Balitki, șeful administrației provizorii a regiunii. „Astazi, locuitorii din regiunea Zaporojie au ramas fara gaze. Nu exista nicio avarie la conducta de gaze. Am ințeles ca a fost sistata furnizarea”,…

- Autoritatile de la Moscova au conceput un plan prin care sa scoata bani din teritoriile ocupate in Ucraina. Rusii intenționeaza sa introduca impozite pentru afaceri in zonele pe care le-au cucerit in regiunea Zaporojie din sud. „Codul fiscal a fost deja creat. Dar pentru prima luna, adica pentru iunie,…

- Administratia prorusa instalata de Moscova in teritoriile ocupate in regiunea Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, a anuntat joi ca va prelua controlul proprietatilor apartinand statului ucrainean, relateaza AFP. „Regiunea eliberata Zaporojie nationalizeaza proprietatile statului ucrainean. Decretul in…

- Oficialii ucraineni au anuntat, miercuri, ca atacuri cu rachete rusesti au vizat regiunea central-estica Dnipropetrovsk, precum si regiunea sud-estica Zaporijie de sud-est, cauzand pagube mari in orasul Zaporojie. Cel putin o persoana a fost ucisa si alte trei au fost ranite, iar 62 de cladiri au…

- Rusia amplaseaza lansatoare de rachete Iskander in regiunea Belgorod, in timp ce fortele de gherila ajuta armata sa distruga artileria rusa in Zaporojie, transmite The Kiev Independent, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritațile din Ucraina susțin ca in satul Rozovka din regiunea Zaporojie armata rusa „angajeaza” civili pentru a curața molozul și pentru a ridica trupurile persoanelor ucise, potrivit ziarului ucrainean Obozrevatel. Rușii promit sa ii plateasca pe cei care accepta aceste sarcini cu pachete de mancare.…

- OMV Petrom a obtinut in primul trimestru al acestui an un profit net de 1,748 miliarde de lei, de peste trei ori mai mare decat rezultatul din aceeasi perioada a anului trecut, respectiv 573 milioane de lei, potrivit raportului financiar al companiei. Veniturile din vanzari au atins 11,8 miliarde de…

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 62 zi iar rușii spun ca nu e momentul pentru o incetare a focului. Autoritațile de la Tiraspol vorbesc despre noi explozii in zona. Ministerul de Interne anunța doua antene bombardate. Acestea transmiteau posturi