- Ucraina scoate la licitație fostele inchisori dezafectate, iar cu fondurile obținute in urma vanzarilor va moderniza sistemul penitenciar, a anunțat ministrul ucrainean al Justitiei, Denis Maliuska, scrie revista Barron's, citand AFP.

- Artiom Viaceslavovici Radcenko si Oleksandr Vitalievici Ieremenko au fost inculpati in ianuarie 2019 in statul New Jersey pentru ca ar fi sustras mai multe mii de fisiere informatice din calculatoarele Securities and Exchange Commission (SEC), intre care rezultate trimestriale si anuale ale unor…

- Procuratura rusa a cerut marți pâna la 7 ani și jumatate de închisoare împotriva tinerilor acuzați de „extremism”, a declarat unul dintre avocații apararii pentru AFP.Șapte tineri ruși, judecați de instanța Lioublinski din Moscova, sunt acuzați ca au creat o „organizație…

- Fostul primar este acuzat de abuz in serviciu, abuz in serviciu in forma continuata, instigare la fals intelectual si instigare la fals material in inscrisuri oficiale. Judecatorii Curtii de Apel Constanta au stabilit un nou termen in dosarul in care Lucian Blaj, fostul primar al comunei Seimeni, a…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat reprezentanților IPJ Satu Mare un cetațean roman, cautat de autoritațile romane pentru infracțiuni de fals. Marți, 09 iunie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…

- Ovidiu Vidrean a fost condamnat, pe 5 iunie, de Tribunalul Cluj la șapte ani și șase luni de inchisoare, pentru comiterea infracțiunii de ultraj sub forma tentativei de omor, informeaza stiridecluj.ro. Sentința nu este definitiva și poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile.Agresiunea a avut loc…

- Ziarul Unirea Crima de la Sebeș: 10 ani de inchisoare in dosarul de omor care a bulversat comunitatea din Sebeș. Curtea de Apel Alba a micșorat cu trei ani sentința lui Valer Stancu Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat miercuri, 3 iunie 2020, decizia finala in dosarul de omor care a bulversat comunitatea…

- CHIȘINAU, 26 mai – Sputnik. In relațiile cu Rusia este nevoie de un echilibru in politica sancțiunilor și o cooperare in problemele care reprezinta un interes pentru Uniunea Europeana, a declarat Reprezentantul Inalt al UE pentru Politica Externa și de Securitate Comuna, Josep Borrell. “Trebuie…