- Primele avioane de lupta F-16 pe care Olanda le va dona Ucrainei vor sosi in doua saptamani la centrul de instruire creat in Romania, a anuntat premierul olandez Mark Rutte, potrivit Agenției Reuters. „Ma astept ca rachetele Patriot sa fie livrate in curand, pentru a ajuta Ucraina in iarna care vine.…

- Cheltuielile militare ale Rusiei vor creste cu aproape 70% in 2024, potrivit unui document al Ministerului de Finante publicat joi, o decizie care ilustreaza hotararea Moscovei de a-si continua interventia militara in Ucraina. Potrivit acestui document, cheltuielile apararii ruse vor creste in 2024…