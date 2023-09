Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Moscova a calificat drept "rasista" decizia adoptata de Uniunea Europeana de a le interzice cetațenilor ruși sa iși aduca vehiculele personale și alte bunuri pe teritoriul blocului comunitar, scrie The Moscow Times.Intr-o nota explicativa din 8 septembrie la normele sale…

- Consilierul lui Zelenski, Mihailo Podoliak, propune Romaniei sa doboarele dronele rusești de langa granițele sale, „pe o anumita raza”. „Desigur, nimeni nu se asteapta ca NATO sa invoce articolul 5 si sa intre in razboi cu Federația Rusa din cauza unei drone cazute pe un camp romanesc. Nu este cazul.…

- Ministerul ucrainean de Externe a criticat sambata Declaratia comuna a G20 pentru ca nu mentioneaza agresiunea Rusiei si a spus ca nu are "nimic de care sa fii mandru", prezentand in acelasi timp o varianta "corectata" a textului, asa cum ar fi trebuit sa sune documentul, in viziunea Kievului, potrivit…

- Ministerul de Externe al Ucrainei susține ca o drona lansata de Rusia impotriva Ucrainei a cazut in Romania, in imediata apropiere a frontierei dintre Romania și Ucraina. Un anunț in acest sens a fost postat, pe facebook, in dimineața zilei de 4 septembrie 2023, de Oleg Nikolenko, purtatorul de cuvant…

- 12:30 - MAE ucrainean: Ucraina nu va ceda Rusiei teritorii pentru a obtine integrarea in NATOUcraina nu va ceda teritorii Rusiei pentru a obtine calitatea de stat membru al NATO, a avertizat marti Oleg Nikolenko, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe ucrainean, citat miercuri de Xinhua."Discutiile…

- Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei pentru a obtine calitatea de stat membru al NATO, a avertizat marti Oleg Nikolenko, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe ucrainean, citat miercuri de Xinhua. "Discutiile despre aderarea Ucrainei la NATO in schimbul cedarii (catre Rusia a) unor parti…

- Statele Unite ale Americii au promis asistenta financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis,…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a reafirmat sambata, la Kiev, in prima zi a presedintiei spaniole a Consiliului UE, sprijinul Uniunii fata de Ucraina, al carei presedinte Volodimir Zelenski a deplans totusi lentoarea ajutorului militar promis de occidentali, transmite AFP. ‘Din punctul de vedere…