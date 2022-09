Ucraina se oferă să exporte electricitate Germaniei Ucraina intentioneaza sa sprijine Germania in incercarea de a pune capat dependentei sale de importurile de energie din Rusia prin furnizarea de resurse din propriul surplus de electricitate celei mai mari economii din Europa. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

