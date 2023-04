Ucraina va relua exportul de energie electrica catre Europa dupa o pauza de sase luni cauzata de atacurile paralizante cu rachete rusesti asupra infrastructurii tarii, a anuntat vineri ministrul Energiei, Gherman Galuscenko. „Reteaua electrica ucraineana functioneaza de aproape doua luni fara nicio restrictie de consum si cu o rezerva de energie”, a mai zis oficialul […] The post Ucraina se intoarce pe piata exportului de energie electrica. La ce vor folosi banii castigati first appeared on Ziarul National .