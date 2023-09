Stiri pe aceeasi tema

- GTSOU, care gestioneaza sistemul de gaze al Ucrainei, a declarat ca au fost efectuate teste de stres pentru a evalua riscul ca o agresiune militara rusa sa impiedice capacitatea traderilor de a stoca in siguranta gazele in Ucraina si de a le transporta catre Uniunea Europeana (UE). Operatorul a precizat…

- Dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, inceputa in februarie anul trecut, Uniunea Europeana (UE) a cautat sa realizeze niveluri ridicate de stocare a gazelor pentru a compensa scaderea ofertei rusesti, in special in lunile de iarna cu cea mai mare cerere. Exista in prezent asteptari ca UE sa atinga…

- Danemarca sustine aderarea Ucrainei, Republicii Moldova si Georgiei, precum si a Balcanilor de Vest la Uniunea Europeana, dar "circumstantele geopolitice" nu justifica tergiversarea realizarii reformelor de buna guvernare, a declarat joi ministrul danez de finante Lars Lokke Rasmussen pentru Financial…

- Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana au promis ajutor suplimentar de ordinul miliardelor de dolari pentru reconstructia Ucrainei in cadrul conferintei din Londra pentru reconstructia tarii, potrivit Reuters.Salutand sustinerea, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat totusi…

- Rusia a lansat in noaptea de luni spre marți un amplu atac aerian asupra Ucrainei, vizand capitala și mai multe orașe, in timp ce cea mai mare parte a țarii și-a petrecut noaptea in sunetul sirenelor de raid aerian, transmite Reuters. Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat ca, potrivit…

- Ucraina indeplineste doua din cele sapte conditii necesare pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, indica un raport ce va fi prezentat in aceasta saptamana de Comisia Europeana, care va evidentia totusi progresele realizate de Kiev in pofida invaziei ruse, transmite marti Reuters,…

- Depozitul de gaze de la Bilche-Volytsko-Uherske (vestul Ucrainei), aflat la 90 de kilometri de prima țara UE, poate stoca o cantitate de patru ori mai mare de gaze naturale decat cel mai mare depozit din Germania si se conecteaza usor cu reteaua de gazoducte a blocului comunitar, transmite Bloomberg,…