Ucraina se confruntă cu o lipsă de spaţii de depozitare a cerealelor pe fondul scăderii exporturilor Ucraina ar urma sa se confrunte cu o penurie importanta de spatii de depozitare a cerealelor in sezonul agricol 2022/2023, din cauza scaderii exporturilor in urma invaziei rusesti, sustin analistii de la firma de consultanta APK-Inform, transmite Reuters. De la debutul invaziei rusesti, la finele lunii februarie, Ucraina a fost obligata sa isi redirectioneze exporturile de cereale pe calea ferata spre frontiera de Vest sau spre micile porturi de la Dunare. Analistii de la APK-Inform au apreciat marti ca Ucrainei ar putea sa ajunga in situatia in care va exporta doar 45,5 milioane de tone, din… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina are capacitati insuficiente de stocare chiar si pentru recolta redusa de cereale din 2022, a avertizat marti un oficial din cadrul Programului Alimentar Mondial (World Food Programme - WFP), intr-un moment in care tara vecina are dificultati in a-si exporta stocurile existente de cereale…

- Caile ferate din Ucraina se confrunta cu un deficit de vagoane pentru transportul cerealelor la granita de vest a tarii, in conditiile in care traderii cauta rute alternative de export, dupa ce invazia rusa a blocat principalele porturi de la Marea Neagra, se arata intr-un raport al firma de consultanta…

- Comercianții fac primele exporturi de porumb ucrainean in Europa cu trenul, in condițiile in care porturile maritime ale țarii raman blocate din cauza invaziei rusești, a anunțat firma de consultanța agricola APK-Inform, citata de Reuters, citeaza digi24.ro.

- Tendinta de crestere a pretului otelului in Europa ar urma sa continue, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dus la scaderea livrarilor, la probleme logistice, la sanctiuni si la majorarea preturilor energiei, transmite Reuters.

- Suprafata insamantata cu cereale de primavara in Ucraina ar putea scadea cu 39%, in acest an, din cauza invaziei armatei rusesti, a estimat marti firma de consultanta in agricultura APK-Inform, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Compania de plati PayPal Holdings si-a inchis sambata serviciile din Rusia, invocand „circumstantele actuale”, alaturandu-se multor companii financiare si tehnologice care isi suspenda operatiunile pe piata rusa dupa invadarea Ucrainei, transmite Reuters, citat de News.ro

- „S-a ajuns la un acord pentru a furniza armament armatei ucrainene in valoare de 450 de milioane de euro si echipamente de protectie si combustibil in valoare de 50 de milioane de euro. Toate acestea vor fi acoperite de Facilitatea noastra pentru pace si de Fondul nostru interguvernamental. Este pentru…

- „S-a ajuns la un acord pentru a furniza armament armatei ucrainene in valoare de 450 de milioane de euro si echipamente de protectie si combustibil in valoare de 50 de milioane de euro. Toate acestea vor fi acoperite de Facilitatea noastra pentru pace si de Fondul nostru interguvernamental. Este pentru…