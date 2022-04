Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a afirmat ca se asteapta la „saptamani extrem de dificile” impotriva armatei ruse care „a acumulat deja forte pentru o ofensiva majora in estul” tarii, o prioritate pentru Moscova.„Avem saptamani extrem de dificile in fata”, a avertizat ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, intr-un…

- Fapt neobisnuit, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, considerat unul dintre cei mai apropiati oameni ai lui Vladimir Putin, nu a mai aparut in public de aproape doua saptamani. Un alt oficial rus de rang inalt care nu a mai fost vazut public de aproape doua saptamani in contextul razboiului dus…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, spune ca forțele care apara Mariupol au jucat „un rol uriaș în distrugerea planurilor inamicului”, în timp ce a oferit o actualizare în care a susținut ca forțele ruse au fost blocate în alte zone, dar a recunoscut…

- Mai mult decat atat, cancelarul german Olaf Scholz a ajuns la Moscova pentru a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin despre criza ucraineana. Actiunile rusesti si rubla, care au fost afectate de izbucnirea unui potential conflict, au crescut exponential dupa ce ministerul rus al Apararii a declarat…

- Ben Wallace, ministrul britanic al apararii, a declarat, joi, ca Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, atragand atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, informeaza Reuters, citata de Agerpres .…