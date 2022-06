Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a finalizat un plan pentru a facilita exporturile, pe rutele terestre, pentru stocurile de produse alimentare ale Ucrainei, in conditiile in care invazia ruseasca a blocat accesul la porturile ucrainene la Marea Neagra, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a discutat, vineri, cu presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, despre razboiul din Ucraina si despre sustinerea aderarii acestui stat, dar si a Republicii Moldova si a Georgiei la UE. "Am transmis ca este nevoie de sanctiuni imediate impotriva Rusiei pentru a ne…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Fortele ucrainene, care au observat o nava de razboi ruseasca in Marea Neagra, au apelat la contactele americane pentru a…

- Uniunea Europeana spera sa adopte a sasea runda de sanctiuni impotriva Rusiei la urmatoarea reuniune a Consiliului Afaceri Externe (CAE), a declarat Josep Borrell, seful diplomatiei europene.Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa organizata in Ciudad de Panama, unde se afla intr-o vizita…

- „Aproape ca nu mai sunt oameni in lumea libera care sa nu ințeleaga ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei este doar inceputul.Scopul final al conducerii Rusiei nu este doar de a ocupa teritoriul Ucrainei, ci de a dezmembra intreg centrul și estul Europei și sa dea o lovitura globala pentru democrație.Prin…

- Livrarile de armament occidental catre Ucraina inseamna ca alianta NATO este „in esenta implicata in razboi cu Rusia”, iar Moscova considera aceste arme ca fiind tinte legitime, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu.„Aceste arme vor fi o tinta legitima pentru actiunea militara…

- Cristian Tudor Popescu nu crede ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va mai putea continua și dupa 9 mai, zi in care, in fiecare an, rușii organizeaza parada militara pentru a celebra victoria asupra Germaniei naziste. Acum, „Moscova trebuie sa proclame a doua victorie a Rusiei impotriva nazismului”,…

- De cand a inceput razboiul in Ucraina, aceasta țara a suferit pagube economice estimate la 63 de miliarde de dolari. Pagubele militare nu sunt incluse in aceasta analiza. Din punct de vedere militar, pagubele Rusiei par insa mai mari decat cele ale Ucrainei, susțin oficialii de la Kiev. Rusia a pornit…