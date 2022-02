Stiri pe aceeasi tema

Armata Rusiei a intrat in Berdyansk și a preluat controlul orașului aflat in sud-estul Ucrainei, anunța primarul Oleksandr Svidlo.

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat, sambata seara, ca nu avem probleme la frontiera, mentionand ca traficul este blocat in Ucraina, unde sunt controale complicate si unde s-au blocat soselele. El a precizat ca prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret ar putea intra 2.000 de persoane pe…

Guvernul ceh a aprobat sambata trimiterea de arme si munitii in valoare de 188 de milioane de coroane cehesti (peste 7,6 milioane de euro), pentru a ajuta Ucraina sa se apere impotriva atacului rus, a anuntat Ministerul Apararii al Republicii Cehe, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Razboiul din Ucraina dezvaluie povești cutremuratoare. Un militar ucrainean, Vitaliy Skakun, din cadrul unui batalion de pușcași marini, s-a oferit voluntar sa arunce in aer podul Henichesky, din regiunea Herson, in apropiere de peninsula Crimeea, pentru a opri o coloana de blindate rusesti sa inainteze…

Sankt Petersburg va pierde circa 60-70 de milioane de euro dupa ce UEFA a decis vineri ca finala editiei din acest an a Ligii Campionilor sa nu mai aiba loc in acest oras, dupa invazia rusa din Ucraina, scrie EFE, citat de Agerpres.

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a spus, joi, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, ca Romania este pregatita pentru refugiații care ar urma sa soseasca din țara devastata de razboi.

Vasile Dincu, ministrul Apararii, anunța ca refugiații din Ucraina vor fi cazați in orașele situate la granița. Insa, multe din acestea sunt deja pline cu migranți afgani intrați ilegal in țara noastra. E și cazul Timișoarei, unde strazile sunt pline de migranți.

Ucraina considera ca probabilitatea escaladarii actualei crize spre un conflict militar major cu Rusia este "redusa", conform ministrului Apararii de la Kiev, Oleksii Reznikov, care contrazice avertismentele Statelor Unite si Marii Britanii.