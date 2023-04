Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat 21 de lovituri aeriene și 9 rachete asupra in mai multe zone din Ucraina , in ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian. Potrivit autoritațile ucrainene, nu exista victime civile, in schimb, mai multe cladiri și mașini au fost avariate in urma atacurilor. Institutul pentru Studiul Razboiului(ISW)…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni ca este ingrijorat de situația din regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, unde, acuza el, Ucraina și alte țari europene provoaca tensiuni, relateaza The Guardian. „Bineințeles, situația din Transnistria primește o…

- „Acestea nu sunt amenințari noi, pentru ca, dupa cum va amintiți, Rusia inca de la inceputul razboiului din Ucraina menționa astfel de posibilitați de utilizare a armelor nucleare.De fiecare data, au fost intampinate cu o condamnare foarte ferma și asta trebuie sa facem și acum, pentru ca Rusia, chiar…

- Rusia diminueaza in mod deliberat numarul pierderilor sale in razboiul impotriva Ucrainei, afirma sambata Ministerul britanic al Apararii intr-un buletin informativ cu privire la situatia de pe frontul din Ucraina, in baza datelor furnizate de serviciile sale de informatii.

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, vineri, ca a efectuat atacuri masive cu rachete asupra infrastructurii de energie a Ucrainei, in ultimele 24 de ore, potrivit agentiei de presa RIA, relateaza REUTERS, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vestul schimba strategia de a opri Rusia in favoarea unui atac și a unei victorii pentru Ucraina. Acest lucru a fost confirmat astazi in timpul unei intalniri in Bruxelles de catre Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg. El a declarat ca principalul lucru pe care Vestul l-a invațat este ca lumea…

- Presedinta Maia Sandu a declarat intr-un interviu pentru POLITICO ca in contextul razboiului din Ucraina, la Chisinau are loc o "discutie serioasa" despre oportunitatea de a renunta la neutralitatea inscrisa in Constitutie si de a adera la "o alianta militara mai larga" si, pentru ca sefa statului…

- Kremlinul a declarat vineri ca tancurile furnizate de tarile occidentale Ucrainei nu vor schimba cursul conflictului si ca Occidentul o sa regrete ca „a intretinut iluzia” ca Ucraina ar putea castiga pe campul de lupta, relateaza agentiile Reuters si France Presse. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…