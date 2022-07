Ucraina schimbă paradigma, în război: trece la contraofensivă! Zelenski a ordonat evacuări! Ucraineii de la conducerea tarii au cerut populatiei care se afla in continuare in zonele ocupate de trupele ruse in regiunile Herson si Zaporojie (sudul Ucrainei) sa paraseasca de urgenta aceste teritorii pentru a nu fi afectata de contraofensiva pe care Kievul intentioneaza sa o lanseze pentru a le recuceri. In timp ce Ucraina susține […] The post Ucraina schimba paradigma, in razboi: trece la contraofensiva! Zelenski a ordonat evacuari! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

